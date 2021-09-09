Иркутская область вошла в ассоциацию по развитию технологий искусственного интеллекта

Главной целью соглашения является разработка, внедрение и использование в публичном секторе AI-технологий, сообщили SIA.RU в администрации области.

Документ направлен на решение таких задач, как создание комплексной инфраструктуры, обеспечение эффективной системы коммуникации между сторонами соглашения и т.д.

Министерство цифрового развития Иркутской области как участник ассоциации получит доступ к базе знаний и удаленному центру компетенций, экспертным консультациям, аналитическим материалам по вопросам искусственного интеллекта. Среди примеров использования AI-технологий оцифровка документов, обслуживание горячей линии и голосовой ассистент, обработка результатов флюорографии и другие.

Внедрение AI-технологий определена указом президента России «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации», Национальной стратегией развития ИИ на период до 2030 года, федеральным проектом «ИИ» Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».