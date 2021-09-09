Средний чек россиян достиг максимума с начала мая

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, с 30 августа по 5 сентября 2021 года средний чек россиянина составил 643 рубля: на 1,1% (7 рублей) выше, чем на прошлой неделе, и на 5,1% (31 рубль) выше, чем за этот же период в 2020 году.

Размер среднего чека продолжает расти уже вторую неделю подряд, однако колебания среднего чека по-прежнему не выходят за рамки недельной волатильности. Средний чек (как и общие номинальные расходы) остается выше, чем в 2020 году, рост на прошлой неделе оказался меньше, чем годовой рост цен на товары повседневного спроса в июле (6,8%).