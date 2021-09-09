Недельные расходы россиян продолжают стабильно расти с июня

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, с 30 августа по 5 сентября 2021 года средние недельные расходы россиян составили 5262 рубля, что на 7,6% (374 рубля) больше, чем в аналогичный период 2020 года. По сравнению с предыдущей неделей расходы выросли на 2,5% (130 рублей).

Рост расходов вызван, в первую очередь, началом школьного сезона – это сезонный фактор.

Со второй половины июня наблюдается стабильный рост расходов: если на 25 неделе они составляли 4518 рублей, то сейчас – уже 5262 рубля (+16,5%).