В Иркутске злоумышленник поджог автомобиль с ребенком

Подозреваемого объявили в федеральный розыск, сообщили SIA.RU в следственном комитете.

По версии следствия, утром 7 группа лиц по подъехала на автомобиле Ниссан Кашкай серого цвета к парковке здания, расположенного на ул. Верхняя мкр. Николов посад в р.п. Маркова.

Один из них облил легковоспламеняющейся жидкостью припаркованный автомобиль Мазда 6, в салоне которого находилась 6-летняя девочка. Затем он поджег автомобиль и скрылся с места происшествия.

Ребенок, увидев огонь, испугался и выбежал из автомобиля.

В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователи СК при взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска установили личности злоумышленников.