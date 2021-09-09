Туристические проекты Иркутска презентовали корпорации Ростуризм.рф

Это проекты «Декабристский квартал» и «Глазковский некрополь», сообщили SIA.RU в мэрии.

«Декабристский квартал» – это маршрут для тех, кто хочет узнать всё о жизни декабристов в Иркутске. «Глазковский некрополь» – редчайший археологический памятник, единственный в мире некрополь эпохи верхнего палеолита, сохранившийся в центре большого города.

В ходе встречи представители Туризм.рф высказали свои предложения, которые будут учтены при разработке проекта. В частности, они касались определения маркетинговой стратегии данных проектов и привлечения потенциальных инвесторов.

Реализация проектов запланирована не позднее 2023 года.