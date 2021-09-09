Новости

Привились от коронавируса 605 тысяч жителей Приангарья

Для создания коллективного иммунитета необходимо 1 078 442 привитых.

Тройка лидеров по вакцинации:

  • Иркутск (201 202 ч.);
  • Братск (51 008 ч.);
  • Ангарск (50 775 ч.).

Читайте также:

Большинство вакцинированных от коронавируса против санкций по отношению к непривитым
9 сентября 2021
Прирост летальных случаев от коронавируса в Иркутской области сократился до 11
9 сентября 2021

Напомним, что прирост больных на 9 августа составил 380 случаев. За последние сутки выздоровели 705 человек. В больницах области остается 12,8 тысяч человек. Общее число больных с начала пандемии превысило отметку в 100 тысяч человек.

В правительстве области заявляют о конце третьей волны пандемии в регионе, эксперты уже предсказали наступление четвертой.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (4221)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании