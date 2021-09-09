Привились от коронавируса 605 тысяч жителей Приангарья

Для создания коллективного иммунитета необходимо 1 078 442 привитых.

Тройка лидеров по вакцинации:

Иркутск (201 202 ч.);

Братск (51 008 ч.);

Ангарск (50 775 ч.).

Напомним, что прирост больных на 9 августа составил 380 случаев. За последние сутки выздоровели 705 человек. В больницах области остается 12,8 тысяч человек. Общее число больных с начала пандемии превысило отметку в 100 тысяч человек.

В правительстве области заявляют о конце третьей волны пандемии в регионе, эксперты уже предсказали наступление четвертой.