Блогер из Иркутска везла дочь на переднем сидении машины стоя – МВД

Сотрудники полиции составили административный протокол в отношении женщины-блогера из Иркутска, которая везла несовершенную дочь на переднем сидении своего автомобиле стоя, сообщает официальное издание ведомства «МВД-Медиа».

«В Госавтоинспекцию МУ МВД России «Иркутское» поступило сразу несколько сообщений о грубом нарушении правил дорожного движения, размещённым в одной из социальных сетей. Молодая мама, позиционирующая себя как блогер, опубликовала видеозапись, как она, двигаясь на автомобиле, перевозит свою малолетнюю дочь на переднем сиденье стоя», – говорится в сообщении.

Установлено, что иркутянка с начала года 74 раза совершила ряд административных нарушений, в числе которых нарушение скоростного режима, требований сигналов светофоров и стоп линий. В настоящее время женщина имеет 57 неоплаченных штрафов на общую сумму около 35 тысяч рублей.

В отношении блогера составлено 24 протокола по статье «Уклонение от исполнения административного наказания».