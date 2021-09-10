В Иркутске маршрутка столкнулась с двумя автомобилями

Вечером 9 сентября в Иркутске на пересечении улиц Лермонтова и Меленьтева произошло столкновение маршрутки "10т" с двумя автомобилями – «Мазда Бонго» и «Ниссан Террано». В результате ДТП пострадало несколько пассажиров маршрутки, они обратились за медицинской помощью.

СК России по Иркутской области проводит доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователи изучают техническую документацию пассажирского транспорта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.