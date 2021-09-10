Границы зон подтопления в 204 населенных пунктах Приангарья внесены в ЕГРН

Министерство природных ресурсов Иркутской области завершает работу по подготовке предложений по определению границ зон затопления и подтопления. В этот перечень министерство предлагает включить не только населенные пункты, но и территории СНТ, ДНТ, дороги, линии электропередач, промышленные зоны и площадки.

Что это означает?

Границы зон затопления и подтопления вносят в Единый государственный реестр недвижимости. Это означает, что это будут зоны с особыми условиями использования территорий. Они отражаются на генеральных планах населенных пунктов и в схемах территориального планирования. Это позволяет учитывать сведения при строительстве новых микрорайонов и развитии территорий. Также информация о границах зон подтопления передается в МЧС.

По состоянию на 8 сентября 2021 года из 400 населенных пунктов Иркутской области, которые вошли в границы зон затопления и подтопления, сведения о 204 пунктах внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Это составляет 51% от всех населенных пунктов, вошедших в границы зон затопления, подтопления. На стадии внесения в ЕГРН находится еще 31 населенный пункт (7,75%); направлены на утверждение в Енисейское бассейновое водное управление – 31 (7,75%); проходят процедуру согласования с федеральными органами сведения о 49 населенных пунктах (12,25%); по 65 (16,25%) – подрядными организациями выполняются работы по заключенным контрактам; по 20 (5%) – планируется проведение работ по подготовке предложений по определению границ зон затопления, подтопления в 2022-2023 годах.