В Иркутской области внедряют региональный экспортный стандарт

В Иркутской области успешно внедрен восьмой инструмент Регионального экспортного стандарта, в высокой стадии готовности находятся еще два. А всего до конца года необходимо внедрить 15 инструментов. Это должно привести в регионе к росту числа экспортеров и объема экспортной продукции.

Как сообщила министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун, стандарт разработан Российским экспортным центром и направлен на совершенствование институциональной экспортной среды в субъектах РФ.

– Документ описывает комплекс мер, способствующих активизации экспортной деятельности в регионе. Их успешная реализация позволит сформировать эффективную инфраструктуру поддержки экспорта и обеспечить вовлечение органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и представителей бизнес-сообщества в процесс реализации региональной политики в области поддержки и развития экспортной деятельности и, как результат, увеличить число экспортеров и объем экспортной продукции, – пояснила Наталья Гершун.

В Иркутской области уже внедрены такие инструменты, как развитие системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе высших учебных заведений, формирование и анализ базы экспортеров, обучение ориентированных на экспорт субъектов предпринимательства, развитие экспортной деятельности через каналы

электронной торговли, создание и развитие механизмов продвижения региона на зарубежных рынках и другие.

На подходе – развитие механизмов популяризации экспортной деятельности.

В дальнейшем необходимо закрепить развитие экспорта в документах стратегического планирования, разработать и реализовать региональную экспортную программу, внедрить еще ряд инструментов, направленных на совершенствование внешнеэкономической деятельности.

Региональный экспортный стандарт 2.0 разработан в соответствии с паспортом федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», входящего в состав национального проекта «Международная кооперация и экспорт».