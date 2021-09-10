РУСАЛ стал спонсором Harbor Global Aluminum Summit

РУСАЛ стал платиновым спонсором 13-го Harbor Global Aluminum Summit, который открылся 9 сентября в Чикаго. В этом году в мероприятии примут участие около 700 участников, представляющих 360 международных металлургических компаний.

В рамках форума представители направлений маркетинга и продаж РУСАЛа примут участие в работе панельных сессий, в том числе поднимут вопросы растущего спроса на алюминий с низким углеродным следом, влияния коронавируса на логистику.

«Саммит Harbor Aluminum – одно из ключевых отраслевых мероприятий этого года. Мы рады возможности встретиться с клиентами и партнерами, представить в Северной Америке наши решения из алюминия с низким углеродным следом бренда ALLOW», – сказал директор по продажам и маркетингу РУСАЛа Стив Ходжсон.

РУСАЛ – крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Американский филиал компании – RUSAL America – ежегодно поставляет более 300 000 тонн алюминия с низким углеродным следом клиентам из США, Канады и Мексики.

«Мы гордимся тем, что являемся платиновым спонсором Harbor Global Aluminum Summit в эти сложные времена, когда необходимо консолидировать усилия всех игроков отрасли в борьбе с изменениями климата и последствиями пандемии, – заявил президент и генеральный директор RUSAL America Брайан Хесс. – Устойчивое развитие является глобальным приоритетом. И мы видим интерес североамериканских компаний к продукции РУСАЛа, как эффективному инструменту по декарбонизации бизнеса».

РУСАЛ является крупнейшим в мире производителем алюминия с низким углеродным следом. На сегодняшний день более 95% алюминиевого производства компании обеспечивается за счет использования гидроэнергетики.

Созданная на основе ALLOW продукция позволяет потребителям существенно снизить свой углеродный след по всей производственной цепочке. Для сравнения, выбросы ALLOW не превышают 4 тонн CO2 на тонну алюминия, тогда как текущий среднемировой уровень составляет около 12 тонн CO2 (Scope 1, Scope 2 – прямые и косвенные энергетические выбросы)

Информация о компании:

РУСАЛ (www.rusal.ru) – лидер мировой алюминиевой отрасли. Компания была создана в 2000 году Олегом Дерипаска. В 2020 году на долю компании приходилось около 5,8% мирового производства алюминия и 6,5% глинозема. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Гонконгской фондовой бирже (торговый код 486). Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Московской бирже (торговый код RUAL).