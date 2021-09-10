Тысячам российским АЗС грозит массовое банкротство

Топ-менеджер розничной сети Shell в России Виталий Маслов предупредил о риске банкротства для независимых АЗС, занимающих 60% рынка, сообщает РБК.

С начала 2021 года оптовые цены на бензин в России выросли на 20–30% (в зависимости от вида топлива), а розничные цены – только на 3–6%.

– В такой ситуации бизнес себя чувствует очень некомфортно. Я думаю, что на длинном плече эта ситуация не имеет права быть, потому что начнется элементарная череда банкротств, – заявил на брифинге в четверг, 9 сентября, директор по развитию и операционному управлению сети АЗС «Шелл» в России Виталий Маслов.

Shell работает на российском рынке с 1998 года, с тех пор компания открыла 411 АЗС (из них 233 собственных и 178 — дилерских).

По словам топ-менеджера Shell, вертикально интегрированные компании, которые помимо звена топливной розницы имеют переработку, оптовые продажи и продажи за рубеж, являющиеся высокомаржинальными, имеют возможность оперировать интегрированной маржой. Но в России 2/3 бизнеса топливной розницы в руках независимых игроков, у которых нет возможности производить топливо и продавать в опт, у них нет интегрированной маржи, они могут зарабатывать только на топливной рознице, которая сейчас нерентабельна, объяснил он.