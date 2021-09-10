Альфа-Банк получил награду ECO BEST AWARD за лучший ESG-проект

Эксперты премии ECO BEST AWARD назвали лучшим ESG-проектом 2021 года инициативу «Безбумажный банк» от Альфа-Банка. Банк последовательно исключает бумажные документы из бизнес-процессов, за счет чего удается экономить до 200 тонн бумаги в год.

«Современные технологии — это не только про рост качества сервиса и снижение операционных расходов, это еще и про экологический след. Любой крупный банк использует в работе огромные массы бумаги, производство и утилизация которой наносит ущерб природе. Уйти от этого можно, это требует плотной работы с регулятором и масштабного внедрения в процессы таких технологий как биометрическая идентификация, блокчейн, цифровая подпись. Наша стратегическая цель — построить первый в стране полностью безбумажный банк, и у нас есть четкое понимание, как этого добиться», — комментирует главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

Премия ECO BEST AWARD — ежегодная независимая общественная награда, вручается с 2017 года за лучшие продукты и практики в области экологии, энерго- и ресурсосбережения.