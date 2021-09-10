Россельхозбанк готов инвестировать в рыбохозяйственную отрасль порядка 300 млрд рублей

Рост потребления рыбы в России продолжится и в перспективе 3-4 лет достигнет рекомендованной Минздравом нормы в 24 кг на человека в год. Россельхозбанк видит в этом тренд на сбалансирование рациона и гарантию достаточного потребления белка в случае возникновения эпизоотических ситуаций. Для поддержки этого тренда, продолжения повышения доступности рыбы в отдалённых от крупных водоёмов регионах и увеличению маржинальности отрасли Россельхозбанк готов инвестировать порядка 300 млрд рублей в логистику, переработку, аквакультуру, строительство и модернизацию флота, сказала Первый заместитель Председателя Правления РСХБ Ирина Жачкина на IV Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге.

Уже сейчас россияне за год съедают больше рыбы в расчёте на душу населения (23 кг на человека по итогам 2021 года), чем американцы (22 кг) и жители Евросоюза (21 кг), в целом в мире этот показатель составляет 20 кг.

По потреблению рыбы Россия опережает страны с сопоставимой структурой потребления животного белка. Позитивная динамика последних 5-6 лет позволяет Россельхозбанку спрогнозировать, что уже в 2025 году россияне будут съедать рекомендуемые Минздравом 24 кг рыбы в год. На горизонте 2030 года видится дальнейший рост до 25 кг. Таким образом, за 15 лет потребление увеличится на 14%. По мнению Ирины Жачкиной, этот рост означает, что рацион становится более сбалансированным, а возможные эпизоотические потери в свиноводстве, КРС или птице будут компенсированы рыбой, уровень потребления животного белка не снизится. Поэтому в интересах населения стратегически важно поддерживать развитие рыбной отрасли и повышать доступность рыбы и продуктов из неё.

При этом в стране наблюдается дисбаланс потребления. Так, в регионах с выходом к морю или на берегах крупных озёр и рек он превышает норму Минздрава на 29-66%. Рекордсмены – Магаданская область (40 кг на человека в год), Астраханская область (38 кг), Чукотский автономный округ (36 кг), Иркутская область (32 кг) и Приморский край (31 кг). На другом полюсе – Бурятия с потреблением 6 кг в год, что составляет 25% от нормы.

Для доставки рыбы в отдалённые регионы необходимы вложения в инфраструктуру: порты, «холодные» мощности хранения, рефрижераторные контейнеры – Россельхозбанк видит возможности для инвестиций в размере до 80 млрд. рублей.

В переработку рыбы и морепродуктов банк готов вложить до 70 млрд. рублей.

«На примере Китая видно, что Россия вывозит сырье, а обратно получает переработанную продукцию. Развитие собственной переработки – это экономия на перевозках и сохранение маржи переработчика внутри страны, что сделает рыбу более доступной для российского потребителя. Другим положительным эффектом может стать наращивание экспорта рыбохозяйственного комплекса. По нашей оценке, необходимо довести перерабатывающие мощности до 80% от объема улова. Прежде всего, мы говорим о производстве филе и готовой продукции. Поэтому для нас инвестиции в переработку очень перспективны», – объясняет Ирина Жачкина.

Замыкает тройку самых целевых направлений для инвестиций РСХБ аквакультура.

По подсчётам Россельхозбанка, со среднегодовым темпом роста производства в 14% (2020-2025 гг.) аквакультура опережает как рыбу в целом (3%), так и подотрасли животного белка (главный конкурент – индейка с 10%).

По словам Ирины Жачкиной, рост потребления рыбы создаёт меньшую нагрузку на окружающую среду и отличается более эффективной конверсией корма. Так, 1 кг рыбы требует 1,5 кг корма, в то время как в КРС этот показатель составляет 6 кг, в свинине 3 кг, в бройлерах – 2кг.

В аквакультуру Россельхозбанк планирует инвестировать до 60 млрд. рублей.