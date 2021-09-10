Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций Совкомбанка объемом 10 млрд руб.

8 сентября 2021 года состоялся сбор заявок на выпуск облигаций ПАО «Совкомбанк» серии БО-П04 со сроком обращения 3 года.

На момент открытия книги заявок ориентир ставки купона составлял 8,10-8,20% годовых, а объем выпуска – 7 млрд руб. Спрос инвесторов в ходе букбилдинга позволил эмитенту увеличить объем размещения до 10 млрд руб. и снизить ставку купона до 8,10%. Участие в выпуске принял широкий круг институциональных и розничных инвесторов.

«Россельхозбанк банк является одним из лидеров по организации размещений облигаций для финансовых институтов. Успешное размещение облигаций одного из самых динамично развивающихся частных банков демонстрирует силу нашей франшизы на долговом рынке капитала», ̶ прокомментировал начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка Юрий Новиков.

Техническое размещение на Московской Бирже состоится 10 сентября 2021 года.

Россельхозбанк выступил организатором размещения совместно с BCS Global Markets, Банк ГПБ (АО), ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Райффайзенбанк», ООО «БК РЕГИОН», АО «Сбербанк КИБ», Инвестиционный Банк Синара, ПАО «Совкомбанк».

Ранее Россельхозбанк выступил организатором первичного размещения облигаций ПАО «Совкомбанк» объемом 10 млрд руб. в декабре 2020 года.