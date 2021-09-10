128 старых лифтов заменили в Иркутской области

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области заменил в многоквартирных домах 128 лифтов, срок эксплуатации которых превышает 25 лет. Всего в 2021 году планируют заменить 177 лифтов.

Так, в Иркутске Фонд капремонта заменил 23 лифта в 11 многоквартирных домах, в Шелехове установили 21 новый лифт в пяти домах, в Железногорске-Илимском появилось три новых лифта в трёх зданиях, самая массовая замена прошла в Братске: 81 лифт – в 29 многоквартирных домах. Ещё один лифт заменили в многоквартирном доме, собственники которого формируют фонд капитального ремонта на специальном счете.

По сообщению Фонда капремонта, всего в 2021 году подлежат замене 177 комплектов лифтового оборудования. Работы по его замене еще продолжаются в Ангарском городском округе и в Саянске. Администрации Ангарского городского округа и Саянска взяли на себя функции технического заказчика. Это значит, что они сами, на своем уровне осуществляют полный комплекс работ и предоставляют отчётность в Фонд капремонта. В Ангарском городском округе до конца года установят 26 новых лифтов в восьми домах, в Саянске установят 22 комплекта оборудования в четырех домах.