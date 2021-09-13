Будь в форме! Менеджеры Сбера о том, зачем банкирам нужен спорт

Год массового спорта для иркутян – это повод улучшить свою физическую форму, принять участие в массовых зарядках и марафонах. Для кого-то такая активность в новинку, но для тех, у кого спортивная база заложена с детства – норма жизни. Среди сотрудников Байкальского банка Сбербанка – официального партнера Года массового спорта в Иркутске – достаточно спортсменов. Волейболистка Юлия Гаджиева и шахматистка Любовь Хунгуева сегодня работают в Сбербанке. Они рассказали, как занялись спортом в детстве и что означает спорт для них сейчас.

«Шахматы учат самостоятельно мыслить, принимать решения и концентрировать внимание»

Ведущий специалист секретариата Байкальского банка Сбербанка Любовь Хунгуева занялась шахматами во втором классе. В 10 лет она уже выиграла титул чемпионки области среди девочек в своей возрастной группе.

Сейчас Любовь – многократная чемпионка Иркутской области и города Иркутска среди женщин, многократная чемпионка Областных сельских игр, серебряный и бронзовый призер Всероссийских сельских игр среди девочек до 16 лет (г. Ижевск), серебряный призер первенства СФО среди девушек до 16 лет (г. Новокузнецк), серебряный призер Всероссийских сельских игр (г. Ханты-Мансийск, 2009), многократная чемпионка и призер среди студентов г. Иркутска, многократная чемпионка и призер Иркутской области среди девушек до 12, 14, 16 и 18 лет. Также в копилке Любови бронза зональных соревнований среди высших учебных заведений (г. Кемерово, 2009), бронза Всероссийской Сбербанкиады (г. Минск, 2019), 3-е место Первого корпоративного чемпионата мира, 5-е место Всероссийских сельских игр (г. Омск, 2007), 5-е место Всероссийской Сбербанкиады (г. Казань, 2012 г.). Также сотрудница Сбербанка участвовала в Высшей и первой лиге (Россия), Сбербанкиаде Байкальского банка (2012, 2016, 2019 – 1 место, 2017 – 2 место). Много побед было на соревнованиях и турнирах местного уровня.

– Почему шахматы? Наверное, этот вид спорта мне больше всего подходил по характеру, да и в поселке, где я жила и училась, почти не было секций. Это еще одна причина моего прихода в шахматы, – рассказывает Любовь. – Большинство соревнований, в которых я участвовала, относятся к школьным и студенческим годам. К сожалению, во взрослой жизни участвовать в турнирах трудно и не хватает времени на них и тренировки, но навык не забыт. Кстати, благодаря шахматам я стала играть в волейбол. Возможно, это кого-то удивит, но шахматист должен иметь хорошую физическую форму, волейбол в этом плане стал для меня отличным товарищем. Раньше я играла за сборную в институте. Сейчас играю в любительской лиге в городе. Хожу на тренировки.

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок научился самостоятельно мыслить, принимать решения, визуализировать, концентрировать внимание и быть более сосредоточенным и усидчивым, тогда шахматы – это для вас. Эта игра очень полезна при подготовке к школе. А если хотите добиться больших результатов, тогда нужно начинать уже с малых лет, много тренироваться и идти к своей цели.

«Спорт закаляет характер»

Юлия Гаджиева – менеджер секретариата Байкальского банка Сбербанка. За ее плечами солидная спортивная карьера.

– В волейбол я пришла в 7 лет, тогда по общеобразовательным школам ходили тренеры и набирали высоких детей, я уже тогда была выше своих сверстников. Трудно вспомнить, чем мне так понравился именно этот вид спорта, но я всегда с удовольствием тренировалась и играла. И перспективы были, и амбиций много, – рассказала Юлия.

В 14 лет спортсменку пригласили играть в ЦСКА (г. Москва), Юлия уехала из своего города и жила в интернате ЦСКА, для детей с регионов. В 16 перешла в другой московский клуб, играла там несколько лет, в том числе по дополнительным контрактам. Сейчас она продолжает тренировки и ждет информацию о новых турнирах.

– Спорт закаляет характер, силу воли и силу духа, очень дисциплинирует, – отмечает Юлия Гаджиева. – Спортсменам, которые занимаются с детства не нужно искать мотивацию извне, самомотивация – уже как один из прокачанных скиллсов, это внутри и это навсегда. Соревнуйтесь, с кем либо, с самим собой, улучшая свои показатели. Работайте с тренером, но только с тем, кто будет требовать от вас отдачи, мотивировать на результаты. Прислушивайтесь к себе, вы должны сами верить в свои силы и быть с собой честны. Не нужно ждать понедельника, начала марафонов и прочего, можно и дома тренироваться с удовольствием. Было бы желание – умение придет!