Условия получения пособия на ребенка изменятся в Иркутской области в 2022 году

С 1 января 2022 года выплаты будут рассчитываться из прожиточного минимума, сообщили SIA.RU в администрации области.

«При определении права семьи на получение пособия на ребенка среднедушевой доход семьи будет рассчитываться исходя из величины прожиточного минимума, установленной в расчете на душу населения по районам Крайнего Севера Иркутской области и местностям, приравненным к ним, – для семей, проживающих в таких районах», – сообщили в администрации.

Для семей, проживающих в иных местностях Иркутской области условия расчета не изменятся – по-прежнему будет использован прожиточный минимум, установленный в целом по Иркутской области.

В 2021 году величина прожиточного минимума в целом по Иркутской области в расчете на душу населения составляет 12 243 рубля, для трудоспособного населения – 13 012, для пенсионеров – 10 540, для детей – 12 759. В районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, – 14 913 рублей, для трудоспособного населения – 15 975, для пенсионеров – 12 057, для детей – 15 590. По иным местностям в расчете на душу населения – 11 487 рублей, для трудоспособного населения – 12 167, для пенсионеров – 9 259, для детей – 11 951.