Семь заявок на конкурс «Вкусы России» представила Иркутская область

Конкурс организован Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, сообщили SIA.RU в администрации области.

Регион на конкурсе представляют такие продукты, как Иркутские пельмени, Байкальский кедровый орех, Качугское масло, Байкальские пельмени, Байкальское кедровое масло, Байкальские вафли, вода питьевая природная «Байкал». Бренды из Приангарья поборются за победу в четырёх номинациях: «Гастрономическая находка», «Кулинарное наследие», «Вкус природы» и «На всю страну».

По информации Минсельхоза России, в 2021 году на конкурс подано более 700 заявок из 84 субъектов страны. Теперь их оценит экспертная комиссия и жители нашей страны в ходе народного голосования, которое пройдет в период с 20 октября по 7 ноября. Итоги конкурса по восьми номинациям будут объявлены в ноябре на торжественной церемонии награждения победителей.