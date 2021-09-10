Женщины относятся к разводу проще, чем мужчины

За последнее десятилетие развод стал реже восприниматься как трагедия. Женщины относятся к распаду семьи спокойнее, чем мужчины. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 3500 представителей экономически активного населения России из всех округов страны.

Каждый второй россиянин (53%) считает развод грустной, но в некоторых обстоятельствах необходимой мерой. По мнению опрошенных, иногда лучше расстаться, чем длительное время оставаться в ситуации, психологически травмирующей и супругов, и их детей. «Ничего страшного, все разводятся», – так выражают свое отношение к расторжению брака 16% опрошенных. Такую позицию они объясняют тем, что в современном мире нет необходимости сохранять отношения, если муж и жена больше не любят друг друга. Видят в разводе трагедию и считают его не допустимым для себя 14% россиян. «Это ломает жизнь детей», – объясняют опрошенные.

Как настоящую драму распад семьи чаще всего воспринимают те, кому не приходилось разводиться, а также те, у кого есть дети.

Мужчинам такая точка зрения свойственна больше, чем женщинам. Тех, кто считает развод необходимым решением в некоторых ситуациях, намного больше среди уже разведенных (68%) и среди женщин, которые чаще всего и называют себя инициаторами расторжения брака (60% против 48% среди мужчин). Позицию «Ничего страшного, все разводятся» чаще разделяет молодежь до 34 лет (21%) и те, кто уже разводился (18%). В комментариях респонденты часто вспоминали о распавшихся браках известных российских политиков и знаменитостей.

За 10 лет, минувших с момента аналогичного исследования SuperJob, россияне стали воспринимать разводы спокойнее. Стало меньше тех, кто относится к расторжению брака как к трагедии, а число считающих его обычной практикой («все разводятся»), напротив, возросло.

Стоит ли разведенным супругам стараться сохранить доброжелательные отношения? Положительный ответ на этот вопрос дают 60% опрошенных, отрицательный – 17%. При этом практика не всегда совпадает с теорией: среди тех, кто уже пережил распад семьи, в необходимости сохранения хороших отношений убеждены 57%, тогда как среди не разводившихся – 63%. В том, что стремиться к доброжелательному общению с бывшими супругами не нужно, чаще уверены те, кому приходилось расторгать свой брак (23% против 12% среди тех, кто не имеет опыта развода).