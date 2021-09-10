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Разыграна машина среди вакцинированных от коронавируса жителей Иркутска

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Администрация Иркутска сообщила на официальной странице «ВКонтакте», что в городе завершилась акция «Вакцинация – это жизнь!», в рамках которой среди вакцинированных от коронавируса местных жителей разыгрывались подарки. Накануне определили человека, который получил главный приз – автомобиль.

«В финале акции стало известно имя победителя, которому достался главный суперподарок – автомобиль Lada Granta. Машину прямо из салона заберет иркутянка Бэлла Апханова», – говорится в сообщении.

Всего среди жителей областного центра разыграли 130 призов, среди которых были флеш-карты, портативные аккумуляторы, блютуз-гарнитуры, сертификаты на детскую молочную продукцию, термометры, тонометры, пульсоксиметры, витамины, БАДы, книги, а также пригласительные билеты в культурные организации Иркутска.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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