Футболисты избили судью до потери сознания во время чемпионата в Иркутске

Федерация футбола города Иркутска сообщила на официальном сайте, что накануне во время чемпионата в областном центре арбитр был избит игроками до потери сознания.

«1 сентября в рамках Открытого чемпионата Иркутска по футболу среди любительских команд Лиги-2 встретились «Виктория» и «Пахтакор». Матч был прерван на 85-й минуте из-за нападения на арбитра Антона Рженева игрока команды «Пахтакор» Бобомурода Алланазарова», – говорится в сообщении. После судья получил сильный удар сзади в область головы и шеи, который нанес дисквалифицированный игрок команды «Пахтакор» Дилмурод Капланов, продолжающий посещать матчи: из-за побоев арбитр на короткое время потерял сознание.

В настоящее время Бобомурод Алланазаров дисквалифицирован сроком на 3 года по решению контрольно-дисциплинарного комитета федерации. По информации организации, «это максимальное наказание за оказание физического воздействия на судей и иных официальных лиц матча до, во время и после матча». Дилмурод Капланов уже является дисквалифицированным игроком на срок до 26 мая 2024 года.

Арбитр Антон Рженев и Федерация футбола города Иркутска подали заявление с просьбой привлечь игроков к уголовной ответственности.