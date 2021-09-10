Осуждены сотрудники «Иркутскэнергосбыта», подкрутившие счетчики на 1 млн рублей

Региональная прокуратура сообщила, что по 5 лет условного срока получили двое сотрудников «Иркутскэнергосбыта», которые занизили показатели счетчиков, причинив ущерб организации в 1 млн рублей.

Установлено, что руководитель отдела технического аудита и инженер-инспектор в 2019-2020 годах за денежное вознаграждение 10 раз незаконно занизили показатели приборов учета электроэнергии крупных компаний.

В настоящее время осужденные больше не занимают указанные выше должности. Их судили по статье «Коммерческий подкуп».