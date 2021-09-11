Этап реставрации сквера в центре Усть-Илимска за 45 млн рублей завершат к октябрю

Правительство Иркутской области сообщило, что второй этап реставрации сквера в центре Усть-Илимска завершится к октябрю 2021 года, на эти цели в 2021 году потрачено 45 млн рублей.

«Первый этап благоустройства завершился в 2020 году. Тогда на участке обновили покрытие, обустроили игровые площадки для детей, места отдыха и прогулочные дорожки. Второй этап, который реализуют сейчас, имеет другую – спортивную – направленность: он больше ориентирован на подростков и молодежь. В центре площади появится современный скейт-парк и резиновое покрытие, по периметру – велодорожки», – говорится в сообщении.

Третий этап благоустройства этой территории намечен на 2022 год. Здесь появится центральная аллея, будет установлен памятник первостроителям города. Работы полностью намерены завершить к 2023 году – тогда Усть-Илимск отпразднует 50-летний юбилей.