Названы профессии с зарплатой более миллиона рублей в России

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов назвал профессии, представители которых получают в месяц один миллион рублей зарплаты и более, пишет РИА Новости.

Такие деньги чаще всего платят топ-менеджмерам крупных компаний и монополий, а также экспатам. Что касается отраслей, где можно встретить такие заработные платы, – обрабатывающая промышленность, оптовая и розничная торговля, финансовая и страховая деятельность, а также научная и техническая, деятельность в области информации и связи.

«Один миллион рублей – это 12 тысяч долларов. А по меркам стран Европы и США это не так уж и много. Все относительно. Среди этих людей много экспатов – и, конечно, наши монополии и крупный бизнес. Высокие посты – это и большая ответственность, и квалификация, поверьте, ни один бизнес и ни одно государство много денег просто так предлагать не будет, поэтому скорее это оправданный уровень в тех сферах, где он есть», – сказал Титов.

Согласно данным Росстата, в России 17104 человека получают заработную плату свыше миллиона рублей. Среди них 9167 человек имеют зарплату от одного до полутора миллионов рублей, 5326 человек – от полутора до трех миллионов рублей и 2609 – свыше трех миллионов.