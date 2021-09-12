Программу для субсидирования музеев планируют возродить в Приангарье

Власти Иркутской области намерены возродить в регионе программу «Музейное Прибайкалье», которая позволит культурным организациям получать субсидии на покупку оборудования, сообщил на своей странице в Instagram глава региона Игорь Кобзев.

«В Иркутской области 5 государственных и 39 муниципальных музеев, есть школьные и частные музеи. Многие из них нуждаются в улучшении материально-технической базы. Когда езжу по территориям, вижу с какой любовью сотрудники музеев рассказывают об истории своих городов и районов, стараются сохранить это в экспозициях. Без истории нет будущего!» – сказал Игорь Кобзев.

Глава региона поручил министерству культуры рассмотреть возможность возобновить программу с 2022 года.