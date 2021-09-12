Поджигателям машины с ребенком в Иркутске предъявили обвинение в покушении на убийство

Следственное управление СКР по Приангарью сообщило, что Дмитрию и Ирине Маценко, которые подозреваются в поджоге машины с ребенком внутри, предъявлено обвинение по ряду статей, в том числе, их обвиняют в покушении на убийство.

Кроме того, их будут судить по статье «Умышленное повреждение чужого имущества». По решения Иркутского районного суда обвиняемых отправили под стражу до 6 ноября.

Расследование дела продолжается.

Напомним, утром 7 сентября злоумышленники подъехали на автомобиле ​к парковке здания в рабочем поселке Маркова. Мужчина облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег припаркованную машину, в салоне которой находилась 6-летняя девочка.