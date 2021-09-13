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Четыре человека погибли, 12 пострадали после жесткой посадки самолета в Иркутской области

Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области сообщила, что после жесткой посадки двухмоторного самолета L-410 погибли четыре человека, 12 – пострадали.

Сегодня ночью сотрудники МЧС проводили спасательную операцию по извлечению людей из корпуса воздушного судна, в настоящее время работы завершены. На месте было задействовано 70 человек и 20 машин.

Пострадавшие переданы сотрудникам скорой помощи.

Напомним, самолет совершил жесткую посадку 12 сентября в 23:15 в Казачинско-Ленском районе региона. На борту находились 16 человек.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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