Власти Приангарья окажут помощь семьям погибших и пострадавших при крушении самолета

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что правительство региона окажет помощь семьям погибших и пострадавших при крушении самолета в Казачинско-Ленском районе, пишет ТАСС.

По его словам, решение о сумме выплат и о дате проведения траурных мероприятий будет принято сегодня, в понедельник.

Глава региона отметил, что самолет находился в воде. Среди четырех погибших – двое мужчин и женщина, которые являлись пассажирами судна. Также погиб пилот транспорта.

Напомним, двухмоторный самолет L-410 совершил жесткую посадку в Казачинско-Ленском районе в воскресенье в 23:15. В результате инцидента погибли четыре человека, 12 – пострадали. Ночью спасатели извлекали людей из корпуса воздушного судна.