СК России возбудил уголовное дело после ЧП с самолетом в Иркутской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после жесткой посадки и крушения самолета в Иркутской области, сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено по статье «Нарушения правил безопасности движения и эксплуатации в транспорта», санкции которой предусматривают до 7 лет лишения свободы.

Напомним, двухмоторный самолет L-410 совершил жесткую посадку в Казачинско-Ленском районе в воскресенье в 23:15. В результате инцидента погибли четыре человека, 12 – пострадали. Ночью спасатели извлекали людей из корпуса воздушного судна. Власти Прианагрья намерены оказать помощь семьям погибших и пострадавшим.