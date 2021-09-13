Семьям погибших и пострадавшим при авиакатастрофе самолета L-410 в Иркутской области будет оказана материальная помощь

Семьям погибших и пострадавшим в обязательном порядке будет оказана материальная помощь. Родным погибших – 1 млн рублей, пострадавшим в тяжёлом состоянии – 500 тысяч рублей, в среднем – 250 тысяч рублей, пострадавшим, получившим легкие травмы, – 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

– В 14 часов проведу заседание КЧС. В среду, 15 сентября, в Иркутской области будет объявлен День траура, – отметил глава региона Игорь Кобзев.