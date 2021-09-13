Пилот упавшего самолета L-410 назвал причину крушения

Выживший пилот L-410 Николай Махнутин рассказал о причинах авиакатастрофы. Ранее сообщалось о гибели одного из пилотов. Махнутин считает, что трагедия произошла из-за сбоя системы навигации. Своим мнением он поделился с Telegram-каналом BAZA.

О том, что уцелевший в крушении пилот привел в качестве объяснения эту причину, также сообщил начальник аэропорта Казачинское, где заходил на посадку разбившийся самолет. Его комментарий публикует «Пятый канал».

В комментарии, который, как утверждает Baza, дал пилот Николай Махнутин, он сообщает, что GPS-навигатор с помощью автопилота увел самолет правее заложенного курса. «Мы уходили на второй круг в связи с тем, что я понял, что нас ведет правее автопилот. И за время набора высоты мы зацепили сопку. Пожара, слава богу, не случилось. Я потерял сознание», — говорит мужчина в аудиозаписи.

Он пояснил, что причиной ухода на второй круг стал туман, так как из-за него он не увидел землю. Однако во время маневра, рассказал пилот, он все-таки заметил полосу, но она была левее, чем летел самолет. «А должна была быть четко по центру», – пояснил он.