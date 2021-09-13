Повышение ставки на 25 бп до 6,75% производит впечатление, что Банк России достиг оптимального для сдерживания инфляционных процессов уровня ключевой ставки и видит остаточные риски малозначимыми.

На это указывает сигнальный комментарий на перспективу последующих заседаний: в отличие от июньского и июльского пресс-релиза, когда речь шла об «оценке целесообразности дальнейшего повышения ставки», текущий комментарий «допускает возможность дальнейших повышений». Согласно практике регулятора, подобный переход сигнализирует (но не обязывает) о возможной паузе в цикле ужесточения процентной политики.

Одновременно с этим, настораживает формулировка о том, что баланс рисков «значимо» смещен в сторону проинфляционных рисков. Это означает, что внимание к инфляционной траектории в сентябре - начале октября будет повышенным, а любые значимые отклонения от ожидаемой траектории (будь то по причине внутренних или внешних факторов) могут вновь вернуть вопрос о повышении ставки в политическую повестку. Как показала практика августа, для подобного перехода может оказаться достаточным 0.2-0.3 пп к месячной инфляции, накопленных сверх минимально оправданных сезоном уровней. В моменте мы видим низкую вероятность подобного сценария, но все потенциальные шоки мировой и внутренней экономики на этапе восстановления просчитать невозможно на практике, поэтому допускаем повышение ставки до 7.0% до конца 2021 года.

Евгений Кошелев, директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка