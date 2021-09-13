Специалисты разных отраслей назвали свои любимые соцсети

Если бы осталась одна социальная сеть, дизайнеры чаще хотели бы сохранить Facebook, маркетологи – Instagram, продавцы – YouTube, охранники – ВКонтакте. В опросе (есть у SIA.RU) сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 3000 граждан из всех округов страны.

Если бы осталась всего одна социальная сеть, то каждый пятый россиянин (21%) хотел бы, чтобы это была «ВКонтакте». В столь суровых медиаусловиях скрасить свой досуг с помощью Instagram хотели бы 17% опрошенных, с помощью YouTube – 14%. Все остальные соцсети заметно отстают от тройки лидеров: «Одноклассники» предпочли бы 6% респондентов, Facebook – 3%, TikTok – 2%. Лишь 1 человек из 100 продолжил бы использовать Twitter (1%). Другие новые медиа назвали 3% опрошенных, а 23% россиян сообщили, что не нуждаются ни в одной социальной сети.

Поклонников «ВКонтакте», Instagram и TikTok больше всего среди молодежи до 24 лет, тогда как «Одноклассники» и Facebook, напротив, чаще предпочитают россияне от 45 лет.

Мужчины вдвое чаще женщин оставили бы только YouTube (20% против 10%), а женщины – только Instagram (26% против 7% среди мужчин). Чем выше доход респондентов, тем больше среди них тех, кто хотел бы пользоваться Facebook. Кроме того, россияне с доходом свыше 80 тыс. руб. чаще других выражают готовность обойтись совсем без соцсетей (27%).

На предпочтения в области новых медиа сильно влияет профессиональная принадлежность респондентов.

«ВКонтакте» наиболее популярна среди охранников (в ситуации отсутствия других соцсетей ее выбрали бы 34% из них) и менеджеров по закупкам (33%). Instagram чаще всех предпочитают маркетологи (35%) и менеджеры по работе с клиентами (29%), а YouTube – продавцы (26%) и менеджеры по продажам (25%). Убежденных пользователей «Одноклассников» больше всего также среди охранников (24%) и водителей (11%). Если бы осталась только одна социальная сеть, то Facebook чаще всех выбирали бы дизайнеры (15%) и экономисты (8%), а TikTok – воспитатели (5%). Тех, кому безразлична судьба социальных сетей, больше всего среди менеджеров по логистике (50%) и программистов (42%).