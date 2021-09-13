Отцам детей от суррогатных матерей пообещали маткапитал

В Минтруде выразили уверенность в том, что поправки заработают с 2022 года, сообщают «Известия».

Эту меру готовы поддержать в большинстве фракций парламента. Депутаты убеждены, что мужчины, воспитывающие детей, должны иметь с женщинами равные права. Эксперты также считают новую норму логичной.

«В настоящее время дополнительные меры господдержки предоставляются в приоритетном порядке женщинам – гражданам РФ в связи с социальными рисками материнства, охватывающими беременность и рождение ребенка, воспитание детей в неполной семье, возможные трудности в трудоустройстве», – сказано в пояснительной записке к документу.

Там уточняется, что право у мужчины на дополнительные меры господдержки по случаю рождения ребенка является производным от права женщины и может быть реализовано лишь в случае, если у женщины оно прекратилось по основаниям, установленным законом.