Что придет на смену гипермаркетам

Волна электронной коммерции навсегда изменит рынок продуктового ритейла, сообщает РБК Pro.

Динозавры этого еще не заметили, но астероид уже прилетел. Все крупные гипермаркеты еще до пандемии начали фиксировать снижение трафика, пандемия лишь усилила отток покупателей. Все крупные гипермаркеты еще до пандемии начали фиксировать снижение трафика, пандемия лишь усилила отток покупателей. Российское подразделение «Ашан» в 2020 году зафиксировало убыток по РСБУ в 4,8 млрд руб., и дело не только в коронавирусе. Выручка и прибыль падали у сети последние годы: так, в 2018 году выручка упала на 8,5%, в 2019 году – на 13%. X5 Group собирается трансформировать и закрывать гипермаркеты «Карусель», поскольку «не сильно верит в этот формат», заявил Андрей Васин, начальник управления корпоративных финансов и связей с инвесторами X5 Group

Это уже происходит за рубежом. На крупнейшем в мире рынке продуктов питания – в Китае – доля гипермаркетов в общих продажах неуклонно снижается, свидетельствуют данные исследования IGD.com и DaxueConsulting. Среднегодовой темп прироста продаж в гипермаркетах составляет 2,3% против 31% в онлайн-магазинах.

Теперь невидимая рука рынка дотянулась и до лидеров DIY рынка и мебели. Крупнейший розничный продавец мебели и товаров для дома Bed Bath & Beyond (около 1,4 тыс. магазинов и гипермаркетов) отчитался о падении продаж на 17% в 2020 году (на 7% – в 2019 году, на 2,5% – в 2018 году). И это не только последствия пандемии, но и результат усилившейся конкуренции со стороны Amazon Home и Wayfair. В конце 2019 года крупнейший DIY игрок сингапурского рынка Home-Fix объявил о ликвидации 23 своих магазинов.

Ритейлеры за рубежом понимают, что закрытие гипермаркетов и потеря доли рынка не ошибки менеджмента в отдельных компаниях, а тенденция, поэтому ищут новые форматы взаимодействия с покупателем. Гиганты рынка DIY – Home Depot, Lowe’s в США и Kingfisher’s в Великобритании – лихорадочно запускают программы цифровой трансформации. У них рост онлайн-продаж компенсирует соответствующее падение офлайн-выручки. Кроме этого, они внедряют технологию Pick-up in Store, по сути превращая свои гипермаркеты в складские площади по сбору клиентских заказов.