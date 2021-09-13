В Иркутской области в августе зафиксировано падение спроса на вторичное жилье

В августе зафиксировано падение спроса на вторичное жилье в Приангарье после бурного роста в начале года. Так, Управление Росреестра по Иркутской области в августе зарегистрировало 6 920 прав на жилые помещения по договорам купли-продажи. Это на 12% меньше, чем годом ранее, когда в регионе было оформлено 7 900 таких прав. По отношению к июлю 2021 года число зарегистрированных прав на «вторичку» снизилось на 1,5%.

Всего с начала года, за январь – август 2021 года, по договорам купли-продажи в регионе зарегистрировано 49 541 право на жилые помещения, что на 27% больше, чем в прошлом году.

Что касается Иркутска, спрос на вторичное жилье не снижается и даже незначительно вырос. Так, если в августе прошлого года по договорам купли-продажи в областном центре оформлено 1 562 права на жилые помещения, то в прошлом месяце – 1 622 таких прав (+4%).

Всего с начала года в Иркутске зарегистрировано 12 046 прав на «вторичку», что на 9% превышает показатель прошлого года (11 101 зарегистрированное право). Максимальное число сделок на вторичном рынке жилья в этом году в областном центре зафиксировано в апреле (1 817 зарегистрированных прав), минимальное – в январе (826 зарегистрированных прав).

Стоимость жилья продолжает обновлять рекорды. В Иркутске средняя цена квадратного метра на вторичном рынке за восемь месяцев с начала выросла на 13%, до 88,42 тыс. рублей, «квадрат» в новостройках Иркутска стал дороже на 21%, его средняя стоимость составила 94,27 тыс. рублей.