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Прокуратура организовала проверку инцидента с самолетом L-410 в Иркутской области

На место происшествия выехал Осетровский транспортный прокурор Александр Бонеев, сообщили в ведомстве.

Напомним, что самолет упал с небольшой высоты в условиях плотного тумана. Погибли четыре человека, в том числе командир воздушного судна, один человек находился в критическом состоянии.

Приоритетными версиями пока остаются отказ техники и ошибка при пилотировании в сложных погодных условиях.

В связи с трагедией в Иркутской области 15 сентября объявлен днем траура. Об этом заявил глава области Игорь Кобзев.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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