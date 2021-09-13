Мир столкнется ещё как минимум с двумя серьезными волнами пандемии коронавируса

Об этом заявил бизнесмен Олег Дерипаска, передает «Братская студия телевидения».

Он считает, что пока одна половина населения вакцинировалась, вторая – потеряла иммунитет, заражение новыми штаммами вируса неизбежно и может вызвать у больных серьёзные осложнения. О приходе четвертой волны пандемии уже официально заявили некоторые европейские страны, в России роста заболеваемости пока не фиксируют. Но в Центрах помощи и спасения, построенных компанией РУСАЛ по инициативе ее основателя Олега Дерипаски, к возможному увеличению числа пациентов готовы

Центры помощи и спасения открыты в декабре прошлого года. Благодаря своевременной помощи в них удалось вылечить более 7,5 тысяч больных коронавирусом.

Все Центры оснащены новейшим оборудованием. Всегда в наличии запас лекарств и реактивов для лабораторных исследований. Представители столичной профессуры регулярно проводят для медиков обучающие семинары. Однако, если прогнозы относительно четвертой волны Ковид-19 подтвердятся, медучреждения могут столкнуться с нехваткой кислорода. Чтобы этого избежать, их заранее начали оборудовать дополнительными концентраторами. Три из семи Центров помощи и спасения находятся в Иркутской области, в них ведутся необходимые работы.

«Все три госпиталя, которые были построены на средства компании РУСАЛ, Олега Владимировича Дерипаски, сыграли огромную роль в борьбе с пандемией. И в Братске, и в Тайшете, и в Шелехове. Потому что каждая койка была на счету. Они и сейчас очень эффективно работают. Готовясь к потенциально возможным вспышкам, мы понимаем, что нам необходимо просто дооснаститься кислородными генераторами, концентраторами, модернизировать саму кислородную сеть в крупных лечебных учреждениях», – Яков Сандаков, министр здравоохранения Иркутской области.

Концентраторы создают из окружающего воздуха насыщенную кислородом смесь, которая направляется к дыхательным путям пациента. Для людей с сильным поражением лёгких – это единственный способ поддерживать жизненно важные функции организма. В шелеховском Центре помощи и спасения уже приступили к монтажу дополнительной кислородной станции.

«Кислородная станция, которую мы установим, будет производить 1100 литров кислорода в минуту. Станция полностью автоматизирована, не потребует присутствия обслуживающего персонала. Стоимость поставляемого оборудования составляет 36,5 млн. рублей», – Игорь Хоменко, руководитель проекта строительства медцентра, филиал ООО «ИСО» в г. Шелехов.

Такое же оборудование планируется установить и в Тайшете, а пока туда привезли партию мобильных концентраторов. Приборы могут использоваться одновременно для двух пациентов, при необходимости оперативно перемещаться как в другие палаты, так и в другие медучреждения.

«Сегодня настал тот день, когда мы получили дополнительно 6 концентраторов. Сотрудники очень довольны. Конечно, это большая поддержка в оказании помощи нашим пациентам и их скорейшем выздоровлении. Поэтому, хочется отдельно поблагодарить Олега Владимировича, медцентр и РУСАЛ за благотворительную помощь», – Марина Лазарева, главный врач Тайшетской районной больницы.

Новое кислородное оборудование установят и в Богучанском «Центре помощи и спасения». Тогда медики смогут отказаться от поставок баллонов из краевого центра, на что требуется несколько дней. Все дополнительные кислородные станции планируется ввести в эксплуатацию в середине октября.