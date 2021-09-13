Каждый седьмой россиянин меняет телефон, как только выходит новая модель

В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Самая распространенная причина смены телефона – это поломка старого девайса: 37% россиян сообщили, что в последний раз они купили новый мобильный именно по этой причине. Каждый пятый опрошенный (20%) сменил телефон, потому что ему понадобилось устройство с расширенным функционалом. Каждый седьмой (14%) позволил себе покупку новой модели, хотя и старая еще работала.

Напротив, 13% россиян дотянули «до последнего»: сменили телефон, когда их предыдущий девайс и его программное обеспечение устарели и не поддерживались производителем. В 5% случаев новый телефон пришел на смену украденному или потерянному. Столько же россиян назвали другие причины: «Мне подарили новый»; «Жене купил новый, а себе забрал ее старый».

Меняют телефон лишь тогда, когда он полностью устаревает или когда требуется девайс с расширенным функционалом, чаще всего опрошенные старше 45 лет (16 и 24% соответственно). Приобрести новейшую модель телефона вместо еще вполне работоспособной старой женщины позволяют себе чаще, чем мужчины (16% против 12%), а россияне до 34 лет – чаще, чем опрошенные старше 45-ти (16% против 10%). В наибольшей же степени такое поведение свойственно респондентам с доходом более 80 тыс. руб. (18%).