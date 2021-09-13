Как изменилось отношение иркутян к офисному пространству после пандемии

Больше половины работников Иркутской области признались, что пандемия никак не сказалась на их требованиях к офисному пространству (60%). При этом только 20% работающих сотрудников полностью устраивает их офис (больше всего таких среди административного персонала). Чаще всего жителям Иркутской области не хватает тихих зон для сосредоточенной работы (34%), 27% считают, что в офисе необходимо установить кофеварку или соковыжималку. Таковы результаты исследования сайта hh.ru, который выяснил, как изменилось отношение жителей Иркутской области к офисному пространству после пандемии.

Четверть опрошенных считают, что нужна зона для расслабления, например, для занятий йогой и тренировок (24%), 20% говорят о нехватке программного обеспечения для координации сотрудников и команды. 17% считают, что сейчас не хватает места для соблюдения необходимой дистанции, и столько же были бы рады появлению в офисе игровой приставки и настольного тенниса.

Чуть больше четверти респондентов, принявших участие в опросе, работают в данный момент полностью в офисе (26%), 8% - в «гибридном графике», то есть частично в офисе, частично удаленно, еще 6% работают полностью удаленно, а 1% - из коворкинга или другого места.

Среди тех, кто работает полную неделю из территории работодателя, чаще встречаются сотрудники из hr-сферы, бухгалтеры и финансисты, специалисты из сферы производства и строители. Наибольшая доля удаленных сотрудников, традиционно, в IT-направлении, а также среди маркетологов и пиарщиков.

Иркутские сотрудники, которые полностью или частично трудятся в офисе, отмечают такие преимущества, как отсутствие отвлекающих факторов (50%), возможность неформального общения с коллегами и более четкая координация работы команды (по 32%), наличие официального пространства для встреч с клиентами и партнерами, эмоциональная поддержка коллег, а также более высокая эффективность работы (по 29%), 21% отметили, что в офисе стабильный интернет для звонков и видеоконференций. Только 12% признались, что работают из офиса, потому что у них нет альтернативного рабочего места.