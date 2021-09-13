На место крушения самолета L-410 вылетели медики

Одну из пострадавших прооперируют на месте.

«В Казачинско-Ленский район оперативно вылетели медики. 10 человек, 3 бригады. Все – опытные специалисты высокого класса. Врачи, фельдшеры, травматолог, нейрохирург», сообщил губернатор Иркутской области на своей странице в Инстаграм.

Врачи из Иркутска будут оставаться в Казачинско-Ленском районе, пока это требуется.

Сейчас на больничных койках остаются 11 пострадавших. Трех пострадавших перевезут в Иркутскую областную больницу. Одну из пострадавших в ближайшее время прооперируют на месте.