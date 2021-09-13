Иркутские клиенты Tele2 возвращаются к полетам

Оператор с помощью технологий big data изучил активность абонентов (исследование есть у SIA.RU), которые весной и летом летали на российские курорты. По сравнению с 2020 годом количество туристов из Приангарья выросло на 64%. В аэропортах они скачали в три раза больше интернет-трафика.

Специалисты data scientists Tele2 изучили, насколько были активны иркутские клиенты оператора в аэропортах по дороге в курортные города: Ростов-на-Дону, Волгоград, Анапа, Сочи, Геленджик, Краснодар и Калининград. В общей сложности иркутяне совершили более 220 тысяч звонков, проговорив свыше 300 тысяч минут. Кроме того, путешественники скачали на 67% больше интернет-трафика, чем в прошлом году.

Рейтинг популярных летних направлений возглавил Сочи, на втором месте – Краснодар, на третьем – Геленджик. Наиболее активно иркутяне вылетали в эти города во второй половине июля. Для сравнения, самым востребованным месяцем для курортного отдыха по итогам прошлого года стал август, что было связано с ослаблением ограничений в связи с пандемией.

В качестве стыковочных аэропортов иркутские абоненты компании предпочитали воздушные гавани Москвы, Новосибирска и Санкт-Петербурга. Популярнее стал и Екатеринбург: в этом году столицу Урала для пересадки выбрали в три раза больше иркутян, чем в 2020 году. Кроме того, они стали чаще пользоваться услугами малой авиации. Оператор зафиксировал вылеты в курортные города из небольших аэропортов Ханты-Мансийского автономного округа: Советский, Урай и Радужный.

Всего же российские клиенты Tele2 с мая по конец августа улетали на юг из 80 аэропортов страны. По сравнению с 2020 годом количество летающих россиян в отпускной период выросло на 57%. Значительная часть путешественников (39% от общего числа) вылетела из трех московских аэропортов, причем только 47% из них – это жители столицы. Остальные 53% – это абоненты из других регионов, которые, вероятно, путешествовали из домашних регионов с пересадкой в Москве. Самым популярным направлением для тех, кто летел из аэропортов столицы, стал Сочи. На втором месте по полярности – Калининград, на третьем – Краснодар.