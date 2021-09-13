Азиатско-Тихоокеанский банк запускает акцию «Учебный сезон. Продолжение»

С 1 сентября для обладателей карт VISA «Кошелек», «Большой кошелек», «Валютный кошелёк» и кэшбэк карты АТБ запускает акцию «Учебный сезон. Продолжение» с дополнительным кэшбэком 10%

Помимо основного, участники акции получат дополнительный кэшбэк 10% по выбранным любимым категориям: канцтовары, одежда, обувь, школьные аксессуары, оплата обучения и курсов, парикмахерские услуги, а также услуги салонов красоты.

«Новый учебный сезон — это не только новые эмоции, но и очередные траты. Акция «Учебный сезон. Продолжение» с дебетовыми картами от АТБ позволит сэкономить на покупках школьных принадлежностей, одежды и дополнительном обучении. Акция доступна как постоянным, так и новым клиентам банка», - прокомментировал директор департамента карточных продуктов и лояльности Александр Калинин.

Для того, чтобы стать участникам акции, необходимо выполнить три простых шага:

1) Оформите дебетовую карту «Кошелек», «Большой кошелек», «Валютный кошелек» и кэшбэк карту на платежной системе Visa от АТБ, если их еще у вас нет.

2) Оплачивайте покупки и услуги на сумму не менее 5 000 руб. по указанных картам с 1 до 30 сентября: канцтовары, одежда, обувь, школьные аксессуары, оплата обучения и курсов, парикмахерские услуги, а также услуги салонов красоты.

3) Получайте 10% дополнительного кэшбэка (помимо основного) за транзакции по указанным тратам. Максимальная сумма выплаты по акции — 2 000 рублей.

Все о «Кэшбэк карте» - здесь.

Все о картах «Кошелек», «Большой кошелек», «Валютный кошелек»- здесь.

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