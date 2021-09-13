Банк «Приморье» призывает клиентов не поддаваться на уловки мошенников

Банк «Приморье» предупреждает клиентов о новых схемах телефонного мошенничества и призывает не сообщать информацию о данных своей карты и других финансовых инструментов по телефону.
— Злоумышленники начали активно использовать приложения, которые заменяют номер звонящего на любой выбранный номер — банки, правоохранительные органы
Также стоить запомнить, что:
- Ни один банк не предлагает отменить перевод, позвонив клиенту по телефону. Однако специалисты банка могут позвонить для подтверждения перевода. Однако данные банковской карты спрашивать не будут (ни пароль, ни
CVV-код, ни логин) и не потребуют совершить какие-либоактивные действия, например, подойти к банкомату или ввести код.
- В
SMS-сообщениях, поступающих от Банка «Приморье», указывается тип платежной системы карты (Visa, UnionPay, MasterCard, Мир) и две последние цифры вашей карты.
- При любых сомнениях и подозрениях, при малейшей попытке собеседника узнать пароли или коды вашей карты немедленно завершите разговор. А затем перезвоните по правильному контактному номеру банка, проверив его на банковском сайте, мобильном приложении или на обороте своей карты.
- Если вы потеряли карту, а потом случайно ее нашли, то рекомендуем обязательно ее перевыпустить. Возможно, данные карты уже скопировали мошенники.
- Никогда и никому, и ни при каких обстоятельствах не сообщайте коды
SMS-подтверждений каких-либотранзакций, приходящие на ваш мобильный телефон.
- Запишите в контакты номер телефона
Контакт-центраБанка «Приморье». В любой непонятной ситуации, связанной с картами, позвоните сами: 8 800 200 20 86. Контакт-центрработает круглосуточно, звонок по России — бесплатный.