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Банк «Приморье» призывает клиентов не поддаваться на уловки мошенников

Банк «Приморье» предупреждает клиентов о новых схемах телефонного мошенничества и призывает не сообщать информацию о данных своей карты и других финансовых инструментов по телефону.

— Злоумышленники начали активно использовать приложения, которые заменяют номер звонящего на любой выбранный номер — банки, правоохранительные органы и т. д. Даже в этом случае важно помнить: не стоит разговаривать с теми, кто звонит и представляется банковскими работниками, предлагает решить какие-либо проблемы, просят уточнить данные карты, мобильного приложения и так далее. Если такой звонок поступил и вам сообщают о том, что со счетом возникли какие-либо вопросы, стоит самостоятельно перезвонить в банк, набрав номер заново. Он всегда указан на обороте карты — комментирует директор департамента экономической безопасности Банка «Приморье» Виктор Герасименко.

Также стоить запомнить, что:

  • Ни один банк не предлагает отменить перевод, позвонив клиенту по телефону. Однако специалисты банка могут позвонить для подтверждения перевода. Однако данные банковской карты спрашивать не будут (ни пароль, ни CVV-код, ни логин) и не потребуют совершить какие-либо активные действия, например, подойти к банкомату или ввести код.
  • В SMS-сообщениях, поступающих от Банка «Приморье», указывается тип платежной системы карты (Visa, UnionPay, MasterCard, Мир) и две последние цифры вашей карты.
  • При любых сомнениях и подозрениях, при малейшей попытке собеседника узнать пароли или коды вашей карты немедленно завершите разговор. А затем перезвоните по правильному контактному номеру банка, проверив его на банковском сайте, мобильном приложении или на обороте своей карты.
  • Если вы потеряли карту, а потом случайно ее нашли, то рекомендуем обязательно ее перевыпустить. Возможно, данные карты уже скопировали мошенники.
  • Никогда и никому, и ни при каких обстоятельствах не сообщайте коды SMS-подтверждений каких-либо транзакций, приходящие на ваш мобильный телефон.
  • Запишите в контакты номер телефона Контакт-центра Банка «Приморье». В любой непонятной ситуации, связанной с картами, позвоните сами: 8 800 200 20 86. Контакт-центр работает круглосуточно, звонок по России — бесплатный.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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