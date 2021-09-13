Банк «Приморье» призывает клиентов не поддаваться на уловки мошенников

Банк «Приморье» предупреждает клиентов о новых схемах телефонного мошенничества и призывает не сообщать информацию о данных своей карты и других финансовых инструментов по телефону.

— Злоумышленники начали активно использовать приложения, которые заменяют номер звонящего на любой выбранный номер — банки, правоохранительные органы и т. д. Даже в этом случае важно помнить: не стоит разговаривать с теми, кто звонит и представляется банковскими работниками, предлагает решить какие-либо проблемы, просят уточнить данные карты, мобильного приложения и так далее. Если такой звонок поступил и вам сообщают о том, что со счетом возникли какие-либо вопросы, стоит самостоятельно перезвонить в банк, набрав номер заново. Он всегда указан на обороте карты — комментирует директор департамента экономической безопасности Банка «Приморье» Виктор Герасименко.

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