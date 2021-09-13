Банк «Открытие» предложил скидку по семейной ипотеке

С начала 2021 года банк «Открытие» выдал по семейной ипотеке более 1,2 тысячи кредитов на общую сумму свыше 5 млрд рублей. Из них 41% — это кредиты с первоначальным взносом более 30% от стоимости жилья. Средний чек по семейным ипотечным кредитам в текущем году достиг 4,2 млн рублей.

Наибольшей популярностью среди заемщиков «Открытия» семейная ипотека пользуется в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, а также в Краснодарском крае и Казани.

«Мы стараемся сделать покупку жилья в кредит максимально выгодной и комфортной для всех категорий заемщиков. Наша новая скидка особенно важна для молодых семей: она позволит оформить кредит или рефинансировать действующую ипотеку по выгодной ставке, снизив долговую нагрузку», — говорит Нина Крючкова, вице-президент банка «Открытие».

В рамках программы «Семейная ипотека» в банке «Открытие» можно оформить или рефинансировать ипотечный кредит на квартиру в новостройке по ставке 4,95% годовых. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей, срок кредитования — до 30 лет, размер первоначального взноса — от 15% до 80%. Подать заявку на кредит можно как в офисе банка, так и онлайн.

С полными условиями и ставками по программе «Семейная ипотека» можно ознакомиться на сайте банка.