Примсоцбанк - в ТОП-50 самых рентабельных банков середины 2021

Примсоцбанк вошёл в ТОП-50 самых рентабельных банков середины 2021 года по версии финансового портала Бробанк и занял в нём 34 строчку, сообщает пресс-служба банка.



Оценка охватывает 100 крупнейших структур по объему активов. Параметр является среднестатистическим за январь-июнь текущего года. Учитывались данные на первое число каждого месяца. Рентабельность отображает соотношение прибыли после уплаты налогов за оцениваемый период к объему активов.



По оценке экспертов портала, среди всех действующих банков, по которым есть данные, 76% закрыли первое полугодие с положительным показателем прибыли. Оставшиеся 24% - убыточные. Если говорить о численном эквиваленте, то в общем оценка охватила 338 структур. 257 из них – прибыльные. 81 – убыточная. Общий итоговый показатель, учитывая положительный и негативный итог, превышает один триллион рублей. Точнее общая прибыль всего банковского сектора находится на уровне 1177,27 млрд рублей. Эта сумма получена за счет убытков в размере 20,15 млрд и прибыли в 1197,41 млрд рублей.



Можно отметить, что основная часть рассматриваемого параметра приходится на 50 игроков с наибольшей выручкой. Причем на них приходится практически весь показатель. Если говорить точнее, то у этих структур концентрируется 98,88% прибыли всего банковского сектора.