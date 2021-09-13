Оформить «Подарочный» автокредит в Примсоцбанке можно будет до 30 сентября

Чуть больше двух недель осталось у желающих приобрести автомобиль в кредит по привлекательной ставке и всего по двум документам. До 30 сентября 2021 года в Примсоцбанке действует специальное предложение – автокредит «Подарочный».



– У автокредита «Подарочный» есть ряд несомненных преимуществ, – рассказывает Алексей Сорокин, начальник отдел автокредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». – Так приобрести автомобиль по данной программе можно в автосалоне, на авторынке у физического лица. При этом клиент может подать заявку как в офисе, так и в автосалоне. Особенно хочется отметить, что для оформления автокредита «Подарочный» вам потребуется только паспорт и 2-ой документ на выбор, а оригинал ПТС при этом останется у вас на руках. Если же первоначального взноса у вас нет или вы планируете покупку в октябре, обращайтесь за консультацией к нашим специалистам, мы подберём для вас другую, более подходящую программу.



Условия по «Подарочному» следующие: срок кредита от 2 до 7 лет, сумма – от 100 000 до 2 000 000 рублей. Минимальный первоначальный взнос 15%, а процентная ставка фиксированная – 9,9% при условии оформления договора оказания услуг с «КликСервис» и договора страхования миниКАСКО (Каско-Профи+). При отказе от договора страхования миниКАСКО ставка составит 13,9%. Напоминаем, что по всем кредитам на потребительские цели и автокредитам банк предоставляет отсрочку в погашении основного долга в течение одного месяца.



Получить подробную информацию о потребительских кредитах Примсоцбанка и подать заявку можно на сайте банка или по телефону единой справочной службы: 8(800)350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.