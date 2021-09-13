«Никто не представлял, насколько это будет жестко». Иркутский застройщик – о том, как возводил жилье в Тулуне (видео)

«Вы беретесь? Да! Кивнули головой, и пошел, что называется, жесткач!», «Неделю отработал – экскаватор выбросили, неделю отработал – выбросили», «Много раз было желание – все бросить», «А потом пришла зима, и мы поняли, что это всё была ерунда», делится впечатлениями команда ФСК «Родные берега» о проекте строительства жилья после наводнения в Тулуне.

В эксклюзивном интервью Газете Дело директор компании Алексей Распутин рассказал, как удалось за полгода возвести жилье для 500 семей в Тулуне, несмотря на пандемию, проблемы с логистикой и нереальные сроки.

Сегодня мы предлагаем посмотреть самые яркие моменты нашей беседы, полностью текст интервью вы можете прочитать по ссылке Тулунские родные берега. Как иркутский застройщик за полгода возвел жилье для 500 семей в Тулуне.