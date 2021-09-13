Соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе 12 сентября выразил Игорь Кобзев

На борту вместе с экипажем находились 16 человек. При посадке четыре человека погибли, 12 пострадали, сообщили в администрации области.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обратился к родственникам погибших со словами соболезнования:

«Уважаемые родные погибших в авиакатастрофе! В этот скорбный час адресую вам слова искренней поддержки. Понимаю, что гибель родных – это невосполнимая утрата. Все жители Иркутской области переживают трагедию вместе с вами. В среду, 15 сентября, в Иркутской области будет объявлен День траура».